Voici le Top France allant du 02 au 08 avril 2018 d’après Gfk-SELL :Le jeu Far Cry 5 est toujours présent dans les différents classements, The Legend of Zelda : Breath of The Wild les réintègre, Mario Kart 8 Deluxe est présent dans le classement Nintendo Switch et le classement général, Sea of Thieves gagen une place dans le classement Xbox One, Detective Pikachu, Pokemon Ultra Moon et Pokemon Ultra Sun restent stables dans le classement 3DS, Dragon Ball FighterZ fait son retour dans le classement Ps4 et YS VIII : Lacrimosa of Dana gagne une place dans le classement PsVita…Passons ensuite au Top UK allant du 09 au 15 avril 2018 d’après Chart-Track :Et si vous voulez voir le Classement avec les Ventes par Editions séparées, c’est ici :Le jeu Far Cry 5 reste à la première place, Sea of Thieves ped trois places, Assassin’s Creed Rogue Remastered perd aussi trois places, Super Mario Odyssey gagne une place, Assassin’s Creed Origins perd trois places, Forza Horizon 3 réintègre le classement, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy reste stable, Mario Kart 8 Deluxe gagne quatre places, The Legend of Zelda : Breath of the Wild gagne trois places, Grand Theft Auto V gagne quatre places, Splatoon 2 perd une place, Fallout 4 gagne cinq places, 1-2-Switch gagne une place, Mario + Rabbids Kingdom Battle quitte le classement, Forza Motorsport 7 perd neuf places et Resident Evil 7 : Biohazard, Shadow of the Colossus et Horizon Zero Dawn : Complete Edition font leurs retours…Sources : http://www.sell.fr/ et http://www.chart-track.co.uk/index.jsp?c=p/software/uk/latest/index_test.jsp&ct=110015/