Voila c'est une question de confort à vrai dire, mais Sony est un peu raciste envers Microsoft, je m'explique :Dans les choix de scène j'ai mis AUTO pour la PS4, c'est à dire que dès que j'allume la console, je suis en mode JEU, et quand je met un jeu avec HDR, elle me met le mode HDR en automatique.Pareil pour la Switch qui reconnais le mode JEU dès l'allumage de la console.La Xbox One en mode AUTO, elle me met en mode GENERAL (mode de merde avec input lag), met dès que je met un jeu en HDR, elle me met le mode HDR (heureusement).Mais je voulait savoir si il était possible de mettre le mode JEU en AUTO à l'allumage de la console?