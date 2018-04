Nintendo vient donc de mettre en ligne la version 5.0.2 du firmware de sa Switch. Et si la description en Français de cette mise à jour ne propose que le vague "amélioration globale de la stabilité de la console pour une expérience utilisateur optimale" habituel, le site officiel américain de Nintendo donne de plus amples informations à son sujet. D'après NoA, voici ce que cette version 5.0.2 corrige :Un problème qui empêchait la détection de mouvements de fonctionner correctement dans les jeux qui l'utilisent a été résolu ;Un problème qui empêchait les icônes utilisateurs d'amis recommandés de s'afficher correctement a été résolu.S'il ne s'agit clairement pas d'une mise à jour majeure de la Nintendo Switch, ces précisions restent malgré tout les bienvenues.

posted the 04/17/2018 at 12:32 PM by knity