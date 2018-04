Voici une Information concernant le jeu God of War sur Ps4 :Selon Gamestop, le jeu a dépassé les attentes aux vues de ses fortes réservations. Celles-ci sont en effet 200% plus fortes que prévues. Reste à voir à combien le jeu s'écoulera aux USA. Pour rappel, cette exclusivité Ps4 sortira le 20 avril prochain, das trois jours donc...Source : http://gamrconnect.vgchartz.com/thread.php?id=235730

God of War

posted the 04/17/2018 at 12:29 PM by link49