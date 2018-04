Video de Julien Chieze avec comme invite Logan de JVC et Arnaud de JVM sur God of War et son elevation presque au pantheon du JV. Apparemment, Puyo de GK etait invite mais n'a pas pu se liberer.



PS: Perso, je comprend pas la haine sur le gar vu que je regarde que certaines de ses videos et je ne connais pas trop son parcours.