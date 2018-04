D'abord prevue en meme temps que les versions PS4 et Vita occidentales puis repoussée pendant 6 long mois pour cause "d'optimisation", la version PC de YS VIII: Lacrimosa of Dana développé par NISA est finalement sortie hier et pas dans l'etat que les fans espéraient.Avec a l'heure actuel 23% d'avis positifs, cette version enchaine les tares: Bugs visuels et sonores, crash en boucles, pas de V-sync, mode full screen qui ne s'active pas, resolution fixe, probleme de reconnaissance de manette ect...NISA travaille sur des patch, en espérant que ça ne mette pas aussi 6 mois pour tout corriger.