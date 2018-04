Bonjour je vais sûrement acheter ma télé 4K OLED sur Ubaldi mais avant j'aimerais savoir si le site est bien sûr et surtout au cas où si le SAV et performant? Autre question à votre avis devrais-je attendre quelques semaines car le mois prochain il y aura sûrement des promotions pour la Coupe du monde ? Merci à tous

posted the 04/17/2018 at 10:51 AM by mancunien