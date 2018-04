J'ai besoin de vous les geekosauresJe sais que je finirai jamais la plupart des jeux que j'ai en stock donc j'aimerai jouer à des jeux qui ont les qualités suivante :- Un scenario captivant (Xenogears)- Des dialogues bien écris avec si possible des scènes culte et des coups de théâtre (Alan Wake)- Un univers captivant (Mass Effect)- Pas de quêtes fedex à la con, j'aime pas perdre mon temps (AC)- Des jeux avec une morale (Spec Ops The Line)Deux jeux me viennent immédiatement en tête quand je pense culture et jeux vidéo, ce sont :- La série des Legacy of Kain : une révélation pour l'ado que j’étais. La qualité du doublage, l'univers, le scenario et cette utilisation de la langue française m'a juste captivé à jamais- Mass Effect : univers riche et cohérent, des dialogues superbement bien écrisMais certains jeux me captivent aussi pour le coté artistique comme Okami, Shadow of the Colossus et LimboBref, moi j'ai décider de prendre une autre voie, je bouquine matin, midi et soir mais quitte à jouer a certains jeux, autant que ce soit des jeux qui fassent cogiter derrière. Aucun intérêt que j’arrête de jouer, il y a du bon dans chaque média, tout ce que je veux c'est le top niveau qualité, de la 0.9 pure."Tout est bon, sauf dans l’excès"PS : article écris en speed, en mode PAF (père au foyer), une terreur ce mômeListe des jeux :- Legacy of Kain (série)- Mass Effect (série)- Bioshock (série)- Spec Ops The Line- Nier (série)- Lost Odyssey- Xenogears- Chrono Cross- Resident Evil (série old school)- The Witcher 2/3- Last of Us- Silent Hill (série)- Okami- Ico/Shadow of the Colossus/The Last Guardian- Drakengard (uniquement le premier)- LA Noire- GTA (série)- Red Dead Redemption/Revolver- Alan Wake- Shadow of Memories- Metal Gear Solid (série)- Splinter Cell (série)- Castlevania (série)- Prey- Deadly Premonition