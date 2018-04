Voici une Information autour de la console qui devrait succéder à la Ps4 :Dans sa dernière analyse, Digital Foundry a fourni une estimation éclairée sur le moment où nous verrons la Ps5 après que de nombreuses rumeurs aient commencé à apparaître sur Internet au cours de ces dernières semaines. Selon Digital Foundry, il est hors de question qu'une nouvelle console de Sony puisse sortir à temps pour cette année. C'est trop tôt selon eux :Il n'y a apparemment pas besoin de précipiter les choses pour les détenteurs de Ps4 : Sony a une gamme de lancements exclusifs entre cette année et l'année prochaine, donc 2020 serait une option plus crédible de ce point de vue...Source : https://www.gamepur.com/news/28826-ps4-will-release-q4-2019.html

posted the 04/17/2018 at 09:38 AM by link49