Bear McCreary, compositeur du jeu :



"Après avoir parlé avec Cory Barlog, il était devenu clair pour moi que ce nouveau jeu nécessitait une bande sonore complètement inédite, provenant d'un nouveau territoire musical, et qui ne viendrait pas revisiter les musiques mémorables des opus originaux.



Par ailleurs, le thème musical composé pour le jeu qui résonne le plus pour moi est Memories of Mother."