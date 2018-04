On connait tous les jeux de la 64 mais voici plus de détails concernant ceux qui n'ont jamais vu le jour sur ce support et en bonus, la vidéo extraite de Rare Replay sur 5 choses inconnues de Perfect Dark où l'on y découvre qu'une suite du nom deétait bien prévue avec une vue à la 3ème personne...Comme quoi le concept du futur jeu non annoncé(^^) sur XBOX One pourrait bien reprendre vie 20 ans après!