Voici une Rumeur concernant le jeu Shenmue 1 & 2 HD :Le revendeur britannique Simplygames vient d'ouvrir les réservations pour le titre, qui sortira sur PC, Ps4 et Xbox One. Selon eux, le jeu sortirait le 28 septembre prochain. Si cela se confirme, le mois de septembre risque d'être surchargé en grosse sorties...Source : https://www.resetera.com/threads/shenmue-i-ii-remaster-2018-pc-ps4-xb1-29-99.36105/page-45#post-6816281

posted the 04/16/2018 at 02:05 PM by link49