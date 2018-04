Apparu dans le Retour du Jedi, le Robot SPHERO R2Q5 roule du côté obscur de la force, comme en témoigne son habillage sombre. Compatible avec la plupart des versions de smartphone, cet appareil peut être dirigé au moyen d'une application. Avec lui, vous partez en mission d'infiltration ou d'espionnage en faveur de l'empire. Une expérience inédite pour les fans de Star Wars Vous souhaitez en savoir plus sur le côté obscur de la force? Le robot SPHERO R2Q5 est le modèle qu'il vous faut absolument ! Au moyen de l'application gratuite Star Wars App-Enabled Droids by Sphero, vous pouvez, depuis votre smartphone ou votre tablette, diriger ce petit robot. Avec sa hauteur de 17 cm, il est assez grand pour que vous ne le perdiez pas des yeux ou que vous ne l'écrasiez pas, et il peut tout à fait être utilisé en intérieur, même dans un petit espace. Avec ses LED et son haut-parleur, il vous promet une expérience de divertissement inédite. Compatible avec les systèmes IOS et Android, le Robot SPHERO R2Q5 peut être employé par la plupart des amateurs de la saga Star Wars. Ainsi, tout le monde peut profiter de ce modèle pour côtoyer le côté obscur de la force. Aucun câble ni fil ne dérangeront la progression de votre robot qui est doté d'une batterie autonome. Vous pourrez, une fois votre appareil utilisé au maximum de ses capacités, le recharger en le branchant au moyen d'un câble USB avant de pouvoir le faire fonctionner à nouveau.

