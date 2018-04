Les royaumes francs sont les différents royaumes barbares qui se sont succédé ou ont cohabité en Europe occidentale (France, Belgique, Pays-Bas, Allemagne) après le déclin de l'Empire romain d'Occident et la conquête de ces territoires par les Francs au cours du Ve siècle.



Ces royaumes, formant ensemble une entité appelée le royaume des Francs (Regnum Francorum en latin), perdurent pendant tout le haut Moyen Âge, du Ve au IXe siècle.



À partir de 911, sous Charles III le Simple, le plus occidental des royaumes francs, issu du partage de Verdun en 843 et que certains historiens qualifient de Francie occidentale, revendique seul de façon continue l'héritage du royaume des Francs de Clovis et Charlemagne par la titulature permanente de ses rois se proclamant tous rois des Francs.



Ce royaume des Francs où, dès le VIIe siècle, le terme « Franc » a perdu toute connotation ethnique du fait des mariages mixtes entre Gallo-Romains et Francs et de l'enrôlement dans l'armée de non-Germains conserve ainsi seul le nom de Francia ou France (dans des actes officiels, sous les règnes de Charles II le Chauve et Louis II le Bègue puis sous le règne de Louis IV).



La fédération des royaumes francs par Clovis Ier en 492, donnant naissance (en théorie) à un seul et unique royaume des Francs, peut être considérée comme la première réalité politique de ce qui deviendra la France.