Voici une Information concernant le jeu God of War sur Ps4 :Certains ayant le jeu, voici ce que corrigeront les Patchs Day One :Il faudra environ 6.7GB pour les télécharger. Pour rappel, le jeu sortira ce vendredi, exclusivement sur Ps4...Source : https://www.resetera.com/threads/god-of-war-review-thread.35649/page-267#post-6814128

