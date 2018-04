vous vous souvenez des dessins d'enfant repris par le papa façon trop classe ?Thomas Romain, illustrateur et animateur reconnu au Japon en a fait un artbook et ça s'appelle "Traits de Famille".On trouve donc des monstres dessiné par le fiston, et la version Badass du papa à côtéC'est plutôt cool et novateur comme concept !Dispo sur Amazon FR