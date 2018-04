Hello les gens !Je voulais juste vous partager un petit truc fun que j'ai fais tout à l'heure: enregistrer l'opening n°1 de Mirai Nikki sur une cassette audio !Comme ce matin j'ai trouvé cet appareil avec micro intégré pour 2,5€... Et qu'il y avait déjà une cassette en plus, j'ai pu enregistré sur la toute fin de la bande (il devait resté 1min40 à tout cassé)Au moins sa reste fun ce genre de chose... Faudrait que je pense à faire des enregistrement plus propre un jour avec du meilleur matériel.