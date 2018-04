Voici une Information concernant les jeux Nintendo Labo et God of War sur Ps4:Au Japon, ce vendredi sortent deux gros jeux, Nintendo Labo et God of War sur Ps4. Selon YSO, ce dernier devrait démarrer autour des 50 000. Nintendo Labo risque d'être le prochain gros carton de Nintendo avec un démarrage autour des 120 000 exemplaires. Reste à voir son effet sur les ventes de la Nintendo Switch...Source : https://www.resetera.com/threads/media-create-sales-week-14-2018-apr-02-apr-08.35472/page-26#post-6791948