Le résultat final, cependant : une PlayStation 5 prévue cette année n'est tout simplement pas viable si nous sommes à la recherche d'un saut générationnel. Et il est clair que la génération actuelle a encore beaucoup à offrir - et pratiquement, c'est la période où Sony et Microsoft gagneront beaucoup d'argent. Dessiner la fin de cette génération de console en ce moment n'a tout simplement pas de sens - d'une part, il n'y a pas de jeux first party visant spécifiquement le nouveau matériel qui pourrait être publié cette année.



Q4 2019 est notre premier objectif viable pour un véritable saut générationnel dans la puissance de la console, mais le prix de ce saut technologique semble intimidant. Même ici et maintenant, les bulles de prix sur le marché des composants PC rendent le coût élevé de la Xbox One X beaucoup plus attractif. Mais un processeur de 7nm relativement grand avec une solution de refroidissement de niveau Xbox One X, jumelé à une grosse mise à jour de la RAM et une sorte de solution de stockage à l'état solide?

C'est un tout nouveau niveau de dépenses - et la viabilité financière plus que tout autre facteur pourrait bien repousser l'arrivée d'une PlayStation ou d'une Xbox de nouvelle génération jusqu'en 2020.

Ils ont fait un dossier très complet, niveau technologie et prix. Pour voir ce qui paraissait le plus crédible et pour eux également ça serait 2020:Excellent dossier à lire d'ailleurs. Ils expliquent tout en détail.