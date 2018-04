@Link49 n' est pas le seul a pouvoir faire un article sur les rumeurs du prochain Pokémon sur Switch , la preuve .-. .



https://www.reddit.com/r/NintendoSwitch/comments/8cc4a5/pokemon_switch_confirmed



https://twitter.com/Pokekalos/status/985464529726464000?s=19



En gros le magazine Nintendo Espagne annonce le 8 G pour 2018 ( donc tant pis pour le Remake 4G ) ainsi que le FE au passage ( mais ca je pense que vous en fichez ) .



Après ça m' étonnerait que Nintendo ait laissé ça , et comme dit sur le page Twitter impossible de vérifier , et franchement j' y crois pas des masses .



Mais sinon il y avait des Leak sur une région inspirée de L' Espagne il me semble ( ou de L' Italie aussi ) c' est peut être pas un hasard non ? Dans tous les cas on devrait bientôt être fixé .



Ps : Mon 1 er article ici , pour une première fois c' est bien ou pas ? et merci a Link49 pour son aide .