Après avoir été présentée à Hideo Kojima par Norman Reedus à Los Angeles, la populaire actrice hollywoodienne Diane Kruger s'est rendue au Japon pour la promotion du film In The Fade dans lequel elle joue, et dans ses interviews elle s'est exprimée au sujet de Kojima et de Death Stranding :

Nous nous sommes rencontrés à Los Angeles en fait parce que mon partenaire est dans son jeu vidéo et il m'a juste époustouflée. J'étais invitée, je suppose, à un dîner de clôture et il m'a montré sa bande-annonce et je suis juste restée bouche bée. Je suis super honorée qu'il soit ici ce soir et vous savez, il est légendaire - ce sont 2 légendes à mes côtés

J'ai eu de la chance de voir sa bande-annonce, vous savez pour Death Stranding, et en fait je lui ai dit qu'il devrait diriger un long métrage parce que dans sa vision des jeux vidéo, il y a tellement d'émotion et tant d'attention aux détails que fondamentalement vous regardez un film. Et sa sensibilité envers la performance, je pense que c'est ce qui le distingue, vous savez que moi-même je ne suis pas une grande joueuse de jeu vidéo mais j'ai été complètement époustouflée quand j'ai vu sa bande-annonce, c'était époustouflant ! Ça l'était visuellement, bien sûr, mais ce qui m'a le plus marqué c'est qu'il est très difficile de créer un monde et d'avoir de l'émotion en cinq ou dix minutes et de vouloir en voir plus, donc je me sens très honorée qu'il ait saisi toutes les nuances de ma performance, et ce que j'ai vu est vraiment exceptionnel.