Bonsoir,Je recherche actuellement un nouveau moniteur à la fois pour mon PC et ma PS4 Pro.Ayant essayé un moniteur 144Hz, il m'est impossible de revenir en arrière. Le hic c'est que je n'ai pas trouvé de moniteur 4K à 144Hz. Puis il me serait impossible d'en profiter avec mon ordinateur, à moins d'avoir une configuration en béton, ce que je n'ai pas.Du coup, je me suis rabattu sur un moniteur 1440P à 144Hz, mais j'ai appris que la PS4 Pro ne gérait que le 1080P et la 4K. C'est franchement dommage...Ce qui m'amène à la question suivante pour ceux qui sont dans ce cas précis. Une PS4 Pro sur un moniteur 1440P ça donne quoi au final ? C'est propre, c'est dégueu ? Est-il préférable de partir sur un moniteur 1080P à 144Hz ?