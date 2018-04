Apparemment, Sega envisagerait de proposer des jeux Saturn et Dreamcast.



Bien qu'une quinzaine de titres ont été confirmés, on ne connait que Sonic The Hedgehog, Thunder Force IV, Phantasty Star, Alex Kidd in Miracle World et Grain Ground car ils étaient jouables à l'évènement de ce week-end au japon.



Le responsables de Sega Ages a clairement laisser entendre qu'il était plus qu'intéressé pour proposer des jeux des autres consoles Sega (qui sont clairement nommés!). Panzer Dragon et Jet Set Futur sur Nintendo Switch?