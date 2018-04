Tests

Demon Gaze

Et voilà, un autre Dungeon Crawler de fini. Après le passable Operation Abyss, Experience Inc. remet ça. (enfin, pas vraiment, Demon Gaze est sorti avant mais comme eux, je fais tout à l'envers)Go!Histoire :Vous vous réveillé dans un inn après vous être fait attaqué par un démon.Ne sachant pas qui vous êtes, comment vous êtes arrivé là mais ayant un don certains pour le trucidage de démon, vous vous voyez proposer de rester (mais pas gratuitement) dans le inn et de bosser pour la tenancière.Le scénario est classique, un démon veut tout détruire car c'est dans sa nature, il est enfermé par un seau pendant des siècles, mais le pouvoir du seau diminue avec le temps, forcément... Ce qui permet au démon de récupérer ses forces et commander ses minions pour trouver le moyen de le libérer...Bon, il y a quelques twists durant le scénario, certains sont prévisibles d'autres non mais n'ont jamais le wow effect.Le scénario est peu présent au final mais se laisse suivre. (pour le peu qu'il y a à suivre)GAMEPLAY :Du classic, pour ceux qui ont jouer Operation Abyss, c'est identique à quelques détails près.On contrôle 5 persos au lieu de 6 mais on a la possibilité de faire intervenir les démons qu'on capture en tant que 6ème personnage, le cpu controlant celui-ci.On retrouve des techniques déjà vue dans OA.Par exemple, le samurai pourra attaquer tous les ennemis sur trois lignes, les healer/wizard peuvent ajouter des buffs permanant jusqu'au retour au inn.Donc, c'est du : Vous choisissez vos actions en début de tour et laisser faire l'action.Et comme dans OA, durant les combats, les ennemis peuvent recevoir du renfort.Là où dans OA, c'était super pénible car les combats s'éternisent par moment, dans DG, les renforts viennent beaucoup moins fréquement et en plus petit nombre.Quand vous arrivez dans une nouvelle map, vous devez prendre possession des cercles magiques (le nombre varie) afin de faire apparaitre le boss de la zone.Les cercles sont bien utiles car ils permettent de sacrifier des gems (gem katana, gem boucler, etc) afin de gagner des armes/armures correspondantes.Les maps, quant à elles, sont moins symétriques que dans OA. Mais, ça reste toujours peu inspiré quand au layout.Contrairement à OA, la navigation dans les menu est très aisée.Vous arrivé au menu désiré en 3 - 4 click. (Dans Operation Abyss, fallait 6 à 7 et c'était pas intuitif)Vos personnages montent en lv dès le xp cap atteint, nul besoin de retourner au inn pour ça.Concernant, la difficulté, le jeu n'est pas très difficile quand on sait ulitiser les différents buffs. Cela dit, un NPC au inn permet d'augmenter la difficulté du jeu.Les quêtes annexes sont pas très nombreuses ni même très intéressantes mais elles sont là pour garrantir une bonne durée de vie.OST :Les musiques sont elles toutes aussi peu nombreuses.En combat, on se tape quasi toujours la même musique Jpop. Ce que, personnellement, je comprend pas.Pourquoi les japonais nous foutent toujours des musique jpop durant les combats dans leur jeux...Enfin bon, on ne retiendra pas Demon Gaze bour son OST.Réalisation :Le jeu est plus beau que OA.Les décors sont plus travailler même si ça reste pas ouf.On retrouve certains ennemies de OA. Quand je dis certains ennemis, je ne parle pas d'ennemis communs mais travaillés différement mais bien du même art sans aucune retouche. On recycle comme on peut.Côté animation, durant les déplacements, c'est fluide.Durant les combats, on a droit aux animations des fx attaque/magie et c'est tout.En résumé,Un Dungeon Crawler sympathique qui ne marquera pas les esprit mais qui fait le taf durant les trajets vers le boulot.Cependent, le jeu est meilleur que Operation Abyss, il n'a pas tout ces petits défauts qu'à Opération Abyss. Donc si vous avez aimé OA, vous pouvez foncer sur Demon Gaze.+ Du Dungeon Crawler+ Arts+ Déplacements auto- Scénario trop classique- OST/10Liste des jeux à venir :