Bonjour à tous!Voilà mes achats de ces derniers temps.Avec 1 paires de Joycon, 1support de joycon, le dock et Mario Odyssey (Déjà fini, déjà revendu) contre ma PS4 (qui ne me servait strictement à rien, pas allumer pour jour depuis Août 2017 à Uncharted), 2 manettes et 50€.Commander en import de chine 420€ au lieu de 600 en France, et 160€ rembourser à la confirmation de réception de commande.Du coup avec les 150€ rembourseret les 90€ reçus à la revente de mon ancien téléphone je me suis pris de quoi alimenter ma Switch.Une seconde paire de JoyconUn second support de joyconZelda avec son Season passMario kart 8Mario x lapins crétinsPuyo puyo tetris.