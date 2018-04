Salutations,



Avec la Megadrive Mini qui va arriver, je pense qu'il est temps de me confier. Je vais être franc: je connais assez mal cette console en fait...



Lors de sa sortie, je devais choisir entre la Snes et la Megadrive, et le pack Street Fighter 2 m'a naturellement fait acheter la Snes.



J'avais eu une Megadrive par la suite, mais juste avec des jeux connus de la marque comme Sonic, Shinobi, Streets of Rage, Soleil, Castlevania, certains jeux Disney, etc..



Les émulateurs ne m'ont jamais intéressés car c'est la noyade face à tout le catalogue, je ne sais pas par quoi commencer.



Alors voilà, cet article, je l'écris pour que vous fassiez une liste (votre liste) des jeux indispensables sur Megadrive (lâchez-vous, il n'y a aucune limite!).

Peu importe l'éditeur, l'origine du jeu (enfin sauf si le japonais est indispensable!), mettez les jeux qu'il ne faut pas manquer sur cette console.



Merci.



PS: J'ai cru comprendre que la megadrive était connu aussi pour ses shoot'em up, jeu de plateforme et d'actions.. faite une liste la plus large possible et n'hésitez pas a argumenter.