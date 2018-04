Voici une Information concernant un titre à paraitre aussi sur Nintendo Switch :Kotaku UK a rapporté que le jeu Dark Souls Remastered ne présentera aucun nouveau contenu significatif. Cela signifie que le titre n'inclura aucun nouveau boss, nouvelle zone, nouvel ennemi ou nouveau objet. Les joueurs peuvent cependant s'attendre à des petits changements tels que la possibilité d'utiliser plusieurs objets en même temps dans un seul joueur, par exemple. Kotaku UK précise que d'autres changements ont été envisagés lors du développement, mais les développeurs les ont supprimé. Donc, en dehors des petits changements, d'un rendu HD, et le multi passant de quatre joueurs à six joueurs, le jeu Dark Souls Remastered est à peu près identique au jeu Dark Souls sorti en 2011...Source : https://nintendosoup.com/dark-souls-remastered-contains-no-new-content/

Like

Who likes this ?

posted the 04/14/2018 at 05:13 PM by link49