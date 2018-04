Alors voila, je découvre p'tit à p'tit mon nouvelle écran 4k, et la commence à m'amuser avec le HDR, sauf que le HDR assombrit l'image, mais au niveau on vois plus de détails et l'image et légèrement plus belle, vous êtes pour ou contre le HDRMode HDR :HDR Désactivé :PS : pour les gens qui s'inquiète pour mes jeux, il sont posé sur une surface douce, que j'ai mis spécialement, histoire de changer de jeu plus rapidement