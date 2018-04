Une nouvelle carte PVP débarque bientôt sur les PTR : Rialto



Les fans du jeu en veulent toujours plus. Toujours plus de contenu et toujours plus de cartes différentes en PVP pour s’affronter dans des environnements variés. Alors que Blizzard World est sortie il n’y a pas très longtemps, les joueurs réclament déjà une nouvelle carte PVP. Et puisqu’ils jouent actuellement à l’évent PVE Représailles, il se trouvent qu’ils ont jetés leur dévolu sur Rialto, la map PVE de la ville de Venise.



Jeff Kaplan entend des demandes des joueurs et comme très souvent y répond. S’il arrive qu’Overwatch esquive les questions et réponde à côté, cette fois-ci les choses sont claires, Rialto va débarquer prochainement sur les PTr pour être testé en PVP par les joueurs !



Une date de sortie sur les PTR pour la carte Rialto du coup ?

Non, enfin si, mais pas trop. Comme à son habitude, Blizzard ne donne pas tous les détails, ce serait trop facile. on sait juste que cette carte devrait arriver sur les PTR dans les semaines à venir. De plus, on sait aussi qu’Hanzo va être sauvagement remanié par Blizzard qui prévoit même de lui retirer certaines capacités ou en tout cas d’en modifier certaine voire de les remplacer carrément. Concernant ce nerf suprême qui devrait faire plaisir à beaucoup on n’a pas de date, on sait juste que le patch sera déployé dans le courant du mois sur les PTR.