Et salut les gens !Coup de bol hier midi, j'ai réussi à commander Gal Gun 2 sur Switch pour 36€ au lieux de 40€ ! Que j'ai reçu en plus ce matin:Bon franchement, ce n'est pas le meilleur jeu de tout les temps faut le dire. Tirer sur des filles posséder par un démon sinon elles tombent toutes amoureuses de vous...Mais ! Pour y avoir jouer un peu plus d'une heure, sa reste plutôt fun il faut bien l'avouer, pour certains sa peut être répétitif mais perso sa me conviens bien. A voir au bout de quelques jours si c'est toujours aussi bon.Par contre il est en Anglais, mais facile à comprendre niveau dialogue !A et pour finir, (aucun rapport avec Gal Gun 2 mais bon) j'ai aussi trouvé un Pokémon Pinball en parfait état pour 3€ à EasyCash... Comme quoi par moment il y a pas que de l'arnaque la bas (m'enfin... C'est comme un Micromania quoi faut pas s'attendre à des bon plan tout les jours)