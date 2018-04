Microsoft

Effectivement, si le crossplay au premier abord c'est assez cool, ça permet de mélanger les communautés, ... d'un autre côté c'est une vraie plaie car le PC est une plate forme bien plus ouverte qui permet de belles saloperiesJe m'explique. Depuis plusieurs jours on trouve étonnant avec mon groupe de tomber sur des équipages vraiment balèzes. Mais quand je dis balèzes, je parle de véritables Terminators des mers. En gros tu les croise tu es mort, et sans avoir pu broncher. On est tombé sur des bons, on voit bien à leur coordination, leur façon de jouer ils visent bien, ils esquivent ... Mais là c'est différend. Les mecs nous niquent systématiquement du premier coup (mais chaque membres de l'équipage, ils nous font tous des head shot à 100%) quelque soit nos mouvements, notre position et les éléments de décors, et quand on est sur les îles ont s'est rendus compte que certains savaient systématiquement ou nous trouver (genre le collègue qui me préviens qu'il y en a un qui fonce sur moi, je me déplace tout en étant toujours derrière de grands rochers, et bizarrement le mec change de trajectoire pour arriver direct sur moi alors qu'il ne peut pas me voir et il me tape un head shot direct sans pouvoir me voir la demi seconde d'avant).Au bout d'un moment on s'est demandé s'il n'y avait pas des trucs dans le jeu que l'on ne connaissaient pas, où alors que les mecs étaient de vrais mutants mais un truc de fou. Car là certaines parties ça en devenait purement énervant car on réapparaissaient pour crever 2 secondes après sans pouvoir faire quoi que ce soit alors que l'on a déjà un bon niveau (même le gars de notre équipe qui joue sur PC ne comprenait pas comment ils pouvaient faire du head shot à 100%, surtout dans certaines situations).Et là en me baladant sur le net pour trouver des infos sur le jeu et ses mises à jour, je tombe sur un petit article qui explique que la version PC de Sea of Thieves est déjà infestée par les tricheurs et donc que les joeuurs consoles sont aussi touchés grâce au crossplay (MS et Rare travaillent dessus actuellement pour les dégager). Certains joueurs ce sont déjà équipés d'aimbot et wall hack. Alors je ne connais pas ces termes (n'étant pas joueur PC) mais en regardant ce que cela signifie je me rend compte que ça correspond pile poil aux soucis que l'on rencontre avec certains joueurs !!Du coup j'ai regardé un peu plus ce genre de triches et je vois que c'est assez répandu sur PC et que pas mal de jeux sont touchés !!! La classe. Franchement c'est bien le crossplay d'un côté (je suis bien content de pouvoir jouer avec mon pote qui n'a pas de One) mais de l'autre sacré paquet d'emmerdes