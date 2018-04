Voici une Information concernant le jeu Dragon Quest XI :Selon Hokuto Okamoto, Square-Enix a annoncé cette version avant même que la console ne soit dévoilée car le Studio voulait que les fans sachent qu'ils travaillaient sur cette version. Malgré les difficultés du aux difficultés d'adapter le moteur sur Nintendo Switch, il ajoute que tout au long du développement du jeu, Square-Enix a travaillé avec Epic et Nintendo. Pour rappel, cette version sortira plus tard, sans date de sortie précise...Source : https://nintendoeverything.com/square-enix-on-why-dragon-quest-xi-was-announced-for-switch-so-early-leaving-the-3ds-version-in-japan/

posted the 04/14/2018 at 10:20 AM by link49