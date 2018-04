Voici une Information autour du jeu Detroit Become Human :Dans le prochain jeu de Quantic Dream, il y aura un organigramme de chaque chapitre affichant le chemin choisi en surbrillance et les branches manquantes grisées ne contenant pas de spoilers. Il sera alors possible de revenir aux points de divergence clés en les sélectionnant au lieu d'avoir à rejouer le chapitre entier comme c'était le cas avec leurs précédents jeux. De plus, il sera également possible d'afficher les statistiques montrant le chemin que les autres joueurs ont choisi. Pour rappel, cette exclusivité Ps4 sortira le 25 mai 2018…Source : https://www.resetera.com/threads/detroit-become-human-allows-you-to-jump-back-to-key-moments-in-every-chapter.36065/