Sous les cieux étoilés d'Endor, les Ewoks n'ont que faire de la puissance de l'Empire et comptent bien se battre pour reprendre le contrôle de leur terre natale. Dans Chasse Ewok*, le nouveau mode exaltant de Star Wars™ Battlefront™ II, la lance fait face au blaster quand une escouade de stormtroopers est prise en embuscade par une tribu d'Ewoks descendant des arbres pour déchaîner leur surprenante colère. Disponible pour une durée limitée, Chasse Ewok vous permet de traquer vos ennemis impériaux sous couvert de la nuit, ou de tenter désespérément de repousser vos assaillants en peluche pour pouvoir fuir la planète.

La bataille commence



Dans ce nouveau mode, vous incarnez un Ewok ou un stormtrooper. L'embuscade commence lorsque l'Ewok attaque les stormtroopers sans méfiance à l'aide de lances, de Wisties, et toutes les capacités qu'il a en réserve pour éliminer les intrus. À chaque fois qu'un stormtrooper est éliminé, il réapparaît dans la peau d'un nouvel Ewok. Si les forces de l'Empire sont complètement décimées, les Ewoks gagnent et peuvent aller faire la fête.

Cependant, l'entraînement d'élite et la puissance de feu des stormtroopers les rendent aptes à faire face aux Ewoks survoltés. Armés de tout un arsenal ainsi que de lampes torches pour braver l'obscurité, les joueurs doivent repousser l'assaut des Ewoks s'ils veulent avoir une chance de survivre jusqu'à l'arrivée de l'équipe d'extraction.

Les cristaux font leur retour, ainsi que des apparences spéciales



Notre mise à jour d'avril ne concerne pas que la Chasse Ewok. Elle marque également le retour des cristaux dans Star Wars™ Battlefront™ II pour permettre aux fans de débloquer des apparences, dont Leia et Han d'Endor. L'argent réel peut uniquement être utilisé pour acheter des cristaux, qui sont uniquement échangeables contre des apparences (plus d'infos sur les cristaux dans notre FAQ). Les crédits sont obtenus en jouant et peuvent également être échangés contre des apparences. Plus de 50 nouvelles apparences pour personnaliser vos unités seront ajoutées dans cette mise à jour (consultez le bulletin communautaire pour plus d'infos sur les apparences et les niveaux de raretés, ainsi que d'autres détails sur cette mise à jour).

