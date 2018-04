Voici une Information autour du jeu God of War sur Ps4 et The Last of US Remastered :Et voilà, God of War sur Ps4 gagne un point et voit sa moyenne passée à 95/100. Il égalise l'exclusivité Ps4 la mieux notée à ce jour :Reste à voir si les autres notes pourront le faire passer devant définitivement…Source : https://www.resetera.com/threads/god-of-war-review-thread.35649/page-163#post-6717334