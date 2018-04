Les prochaines figurines Totaku se dévoilent avec des visuels.Chez nous, les figurines sont en ventes en exclues chez Micromania.Horizon Zero DawnLemmingsWipEout AG-SYSPerso, je ne suis pas fan des figurines Totaku, je préfère les Amiibo. Bien mieux au niveau de la qualité.

Like

Who likes this ?

posted the 04/13/2018 at 04:43 PM by leblogdeshacka