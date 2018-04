Voici une Information concernant le jeu God of War sur Ps4 :Le site Giantbomb vient de publier son test et c’est un autre 10/10 qui tombe. Le testeur ne tarie pas d’éloge, et le jeu est pour lui le meilleur Opus de la Saga, et l’un des meilleurs jeux de cette génération. On pourra vérifier ses dires dans une semaine…Source : https://www.resetera.com/threads/god-of-war-review-thread.35649/page-160#post-6715554