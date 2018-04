Si certains derniers supporters de la console ont decidé de retourner leur veste depuis quelques temps (ahem NISA, Spike Chunsoft...), d'autres comme PQube semblent vouloir continuer de croire a la derniere portable de Sony et pas a moitié puisque Punch Line, adaptation de l'animé, aura le droit a une sortie physique sur PS4 mais aussi Vita.Bon apres dommage que celui ne soit qu'un Visual Novel plutot ecchi (néanmoins bourré de séquences d'animes), mais saluons le geste.

Like

Who likes this ?

posted the 04/13/2018 at 02:23 PM by guiguif