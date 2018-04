si certains "gros" jeux posaient encore probleme il y a 2 mois (essentielement à cause de la reproduction du comportement des SPE) on peut dire qu'une étape décisive a été franchie (cf Wipeout)Wipeout en vrai 4K (pas de HDR / reso temporale )NinoKuniMLB 2009Resident Evil 4 HD (en 4K)et qui sait, peut etre une compatibilité Oculus pour bientot... (ce sera mieux que se tapper la sub résolution du PSVR sur certains jeux)