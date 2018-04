J'ai acheté tout à l'heure le Collector du jeu Monster Hunter World :Micromaia l'avait enfin reçu. Je ne l'attendais même plus pour être honnête.Finalement, son contenu n'est pas terrible. Même la Figurine n'est pas top.Un peu déçu donc...Source : member15179.html

Like

Who likes this ?

posted the 04/13/2018 at 01:37 PM by link49