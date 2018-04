Le nouveau Trailer du film The Incredibles 2 est disponibleLa suite des aventures de la famille Indestructibles. Alors qu'Hélène (Elastic Girl) prend la tête de la mission "sauver le monde", Bob (Mr Indestructible) se retrouve en dehors de sa zone de confort à devoir gérer de manière chaotique les tâches de la vie quotidienne. Réalisé par Brad BirdAu cinéma le 4 Juillet 2018La ligue des Justiciers derrière !!

posted the 04/13/2018 at 01:12 PM by leblogdeshacka