Le coffre grandit de mois en mois avec l'ajout hier du jeu NHL 18. Le jeu est est optimisé Xbox One X.Il vous faudra quand même 27 Go sur votre DD pour pouvoir y jouer.Le jeu comporte 48 Succès pour 1000G.Franchement, pour 24.99€, ça vaut le coup.

Who likes this ?

posted the 04/13/2018 at 10:59 AM by leblogdeshacka