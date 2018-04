Salut à tous, j'aurais besoin d'un petit conseil : j'ai acheté Final Fantasy XV day one, mais je ne joue pas énormément, je dois être à 10 - 15 heures de jeu, et je prends mon temps. Comprendre que je ne suis pas rendu très loin dans l'histoire.



Dois-je selon vous attendre que toutes les extensions et autres soient sorties puis y jouer sur PC ? Ou est-ce que je peux continuer sans risquer de louper des éléments importants ?



P.S. @GameKyo : c'est normal que lorsque je fais un oubli de mot de passe, le site soit capable de me le renvoyer non crypté ???