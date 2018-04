Hop ! J'ai réussi a commander le jeu (p'tin c'était un peu galère) mais je me pose une question. Ils ont annoncé ce matin qu'il y a aussi un édition Xbox One.Je pensait que MS était contre les jeux "fabriqués" par d'autres (Limited Run pour le plus connus) ?Est ce qu'au final ce truc est un vrais bundle collector ? Approuvé par Capcom et les 3 constructeurs ? Ou est ce juste un bundle à la con, fait par Pix'n Love dans leur coin (avec un bouquin qui est quand même collector, mais bon...) ?

Who likes this ?

posted the 04/13/2018 at 08:30 AM by famimax