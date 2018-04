Voici une Information autour de la Compagnie Nintendo :Shinya Takahashi de Nintendo était aux BAFTA Games Awards 2018 pour représenter Nintendo et leurs jeux nominés. Lors de l'événement, M. Takahashi a eu une brève interview avec la BBC. A la question : "Pensez-vous que le succès du Switch est une surprise?", il a répondu que Nintendo travaille constamment en recherche et développement, et qu'on pourrait voir la nouvelle console dans le futur. Reste à voir s'il s'agit peut-être de la révision prochaine de la Nintendo Switch, du successeur de la 3DS, ou pas...Source : https://www.gonintendo.com/stories/306931-nintendo-s-shinya-takahashi-says-nintendo-is-researching-new-con

posted the 04/13/2018 at 06:50 AM by link49