Voici une Information autour du jeu God of War sur Ps4 :Le premier Opus sur Ps2 reste l'un des Opus les mieux notés de la Saga.Le deuxième fait un peu moins bien que son aîné.Le premier Opus sur portable obtient une excellente moyenne.God of War 3 est l'épisode canonique ayant la plus faible moyenne.Le deuxième Opus sur portable fait moins bien que le précédant.God of war Ascension est l'opus le moins bien noté de la Saga.La version Remastered du troisième Opus suit juste après.Et le dernier fait aussi bien que le tut premier. Reste à voir s'il pourra passer la barre des 95/100 et devenir ainsi l'Opus le mieux noté de la Saga...Source : http://www.metacritic.com/game/playstation-4/god-of-war