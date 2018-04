Nintendo va s associer avec la société scrum ventures afin de trouver de nouveaux partenaires pour améliorer la switch soit ds une utilisation inédite de celle ci ou tt simplement ds l amélioration du hardware.



Personnellement je trouve que ça ne peut être que bénéfique pour Nintendo de se tourner vers un oeil neuf pour l amélioration de sa console.



Peut être une future compatibilité avec un casque vr, ou un dock HD ou avec plus de mémoire pour améliorer la résolution sur tv



Et vous avez vs des idées du potentiel de la switch?...

