qui vend du rêve à tous les fans :Le costume sera offert en bonus de pré-co' mais il sera également possible de la récupérer dans le jeu.En tout cas, le rendu est vraiment superbe et j'adore les nouvelles scènes montrées dans la vidéo, le respect du personnage est total !

Who likes this ?

posted the 04/12/2018 at 08:22 PM by sebalt