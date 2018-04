Voici une Information concernant le jeu Dragon Quest XI :Le jeu NieR Automata a été acclamé par la critique lorsqu'il est sorti l'année dernière. Sa version PC a cependant connu une période plus difficile, souffrant de multiples problèmes qui ont persisté pendant des mois. L'équipe du jeu Dragon Quest XI est bien consciente de ces problèmes, explique Hikari Kubota, et tient à les éviter. La version PC ne sera pas un simple portage. Elle comprendra des paramètres et des options supplémentaires pour satisfaire les joueurs, et tournera en 4K natif. L'équipe évalue d'ailleurs actuellement les paramètres qu'elle peut ajouter à cette version...Source : https://www.resetera.com/threads/dragon-quest-xi-will-support-native-4k-on-pc-learn-from-nier-automatas-problems.35207/