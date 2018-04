Bonsoir,J'ai commandé cette après midi le Mi Mix 2 -> 315€ paypal (+25€ de cashback que je vais récupérer d'ici quelques temps grâce à Shoop, donc le smarphone me reviendra à 290€). J'ai choisis la livraison standard sur Banggood (je croise les doigts pour la douane, toujours eux de la chance jusqu'à maintenant, je leur ai tout de même demander d'envoyer ça en tant que cadeaux ou alors déclarer sur le colis une faible valeur, et j'ai choisis l'option de ne pas indiquer le logo Banggood sur le colis).Enfin bref, j'aimerai avoir vos avis, j'ai déjà fait le tour du net, youtube etc .. j'aimerai avoir d'autres avis. Je sais que l'AP est correct, sans plus mais je cherche plus la performance du tel à un prix aux alentours de 250-270€ max, voilà pourquoi j'ai choisis le Mi Mix 2 (j'ai payé un peu plus cher que prévue donc).J'ai également une question, ça sera la global rom, comment passer en global version ?Au niveau des jeux actuels sur Android (gratuit), vous me conseillez quoi? Je vais dans un premier temps tester PUBG avec une manette bluetooth.